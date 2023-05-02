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На станции метро «ВДНХ» мужчина спустился на рельсы, чтобы покурить

Сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержан мужчина, который на станции метро «ВДНХ» спустился с платформы на рельсы.

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