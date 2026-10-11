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Выживут ли микробы на астероиде? Россия задумала необычную космическую миссию

Выживут ли микробы на астероиде? Россия задумала необычную космическую миссию

Российские учёные хотят отправить микроорганизмы на астероид Апофис в 2029 году Учёные Московского государственного университета планируют провести биологический эксперимент на поверхности астероида Апофис во время его сближения с Землёй в апреле 2029 года.

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