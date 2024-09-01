Раскрытая тайна египетских пирамид: ученые подтвердили гипотезу древних методов строительства Ольга ВайленкоНа протяжении многих веков египетские пирамиды восхищали и озадачивали человечество своим величием и загадочностью.
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