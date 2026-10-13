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Молодой москвич отдал мошенникам ценности на 32 миллиона рублей

Молодой москвич отдал мошенникам ценности на 32 миллиона рублей

Житель Москвы отдал аферистам часы, украшения и деньги на сумму более 32,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного МВД.

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