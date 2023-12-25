Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Ушел из жизни писатель-фантаст Николай Ютанов. О смерти в личном блоге в социальной сети «ВКонтакте» сообщил его друг — старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени Вавилова Андрей Ермолаев.
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