Биолог объяснил, зачем глухари принимают ванны из пыли

Таким образом пернатые борются с перьевыми клещами и вшами Биолог и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, почему некоторые птицы, например глухари, нуждаются в принятии «пылевых» ванн.
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