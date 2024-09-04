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В Ставрополе открылся международный фестиваль-конкурс «Солдатский конверт»

В Ставрополе открылся международный фестиваль-конкурс «Солдатский конверт»

В Ставрополе открылся международный фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт». Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий рассказал на открытии фестиваля, что конкурс был создан в 1994 году и уже третий год подряд носит статус международного.

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