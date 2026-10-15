Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин рассказал в беседе с RT, как перед покупкой участка увидеть его границы на земле, а не только на бумаге.
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