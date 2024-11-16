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Трамп заявил, что номинирует миллиардера Бергама на пост министра внутренних дел

Трамп заявил, что номинирует миллиардера Бергама на пост министра внутренних дел

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что номинирует миллиардера Дуга Бергама на позицию министра внутренних дел и на должность председателя нового национального совета Соединенных Штатов по энергетике.

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