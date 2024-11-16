Трамп заявил, что номинирует миллиардера Бергама на пост министра внутренних дел

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что номинирует миллиардера Дуга Бергама на позицию министра внутренних дел и на должность председателя нового национального совета Соединенных Штатов по энергетике.
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