Наиболее серьезное опоздание ожидается у самолета, следующего в Шереметьево В аэропорту Барнаула утром 16 октября вновь возникли задержки рейсов в Москву.
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