К началу 18 ноября сообщения сначала газеты “The New York Times”, затем агентства “Reuters” и ещё одной газеты, французской “Le […] The post ATACMS уже не «оружие победы», пресса остаётся сливным бачком appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии