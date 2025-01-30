Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за отказа радара системы контроля

Причиной технического сбоя, который привёл к временному закрытию воздушного пространства Бельгии, стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac), сообщило в четверг, 30 января, издание Le Soir.
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