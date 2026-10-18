МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Telegram-канале видеоролик о протестах в нескольких европейских странах с ответом на вопрос, кто напал на Европу.
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