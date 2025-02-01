Глава Тростянского поселения Александр Анисов отметил почётными грамотами ветеранов спорта, пожелав всем крепкого здоровья.
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Глава Тростянского поселения Александр Анисов отметил почётными грамотами ветеранов спорта, пожелав всем крепкого здоровья.