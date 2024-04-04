Время собирать камни: на Украине активизировались подпольщики и партизаны

В последний мартовский день в харьковском районе Безлюдовка один из местных подпольщиков подпалил дом, где был расквартирован штаб националистов из батальона «Харьковщина», который уже долгое время осел в городе.
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