Победный дубль «Динамо»: «Трактор» пропустил восемь шайб в Минске, «Ак Барс» с трудом забил одну в Казани

«Динамо» сократило отставание в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Трактором». Подопечные Дмитрия Квартальнова в Минске не просто отстояли добытое за 237 секунд преимущество в три шайбы, но и приумножили его.
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