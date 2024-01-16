Владелец челябинского курорта оценил помощь сотрудников мальчику из Кургана

Служба спасателей и медик сработали оперативно и профессионально при проведении реанимационных мероприятий шестилетнему мальчику из Кургана, которого придушило шарфом на горнолыжном курорте «Солнечная долина».
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