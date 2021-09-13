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Расскажу, как партия Единая Россия «работает» у нас

Расскажу, как партия Единая Россия «работает» у нас

автор - АВРОРА Здравствуйте, товарищи! И нифига это не юмор ни разу! В соседней деревне отремонтировали в школе спортзал.

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testorr
Ровно в 24:00 19.09.2021 обещания ВСЕХ ПАРТИЙ превратятся в тыкву))))
Alexander S
откройте трубный завод и лозунг повесьте. "Труба партии, труба народу!"
VORON VoronS
Банер Коммунистов: "Снизим цены!" А РАНЬШЕ ВЫ ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ? Вы уже 30 лет в ГОСДУМЕ! И ЧО?
Руслан Я
Тебе сколько лет?
VORON VoronS
Достаточно, чтобы помнить ЧТО ИМЕННО КОММУНИСТЫ развалили Великую Страну!!!! А теперь не только ЕР, теперь они все упражняются в атракционах великой щедрости! ВСЕХ нафиг вычеркну! Идите нафиг ВСЕ!
Walery
автор - АВРОРА, сами то вы партейный? И в чем вина ЕР в бедах страны? Если не ошибаюсь, сами в 90 году выбирали себе такую (капиталистическую) жизнь, а умных людей (такие были) вы не слушали. А сегодня Страна может каждому школьнику 10 тыс. руб к школе дать... вам не нравиться. Однако вы заелися, господа! Или указанной суммы вам реально на запой не хватило?
Александр Кириенко
Дать накануне проведения выборов,чтобы купить лояльность электората?Какой лукавый тактический ход! Во время протекания первой волны пандемии,меня до глубины души тронули отзывы некоторых женщин из российских губерний,которые тогда были возмущены в связи с явным отказом в получении финансовой помощи(которая, кстати, по закону им тогда была положена) либо со злонамеренной попыткой в оттягивании времени в её получении.Согласно сообщению одной женщины (у которой на момент сообщения имелось два ребенка,одному из которых полутора годика, а другому - чуть более трёх лет), помощь на полуторагодовалого была оказана, а на второго - нет. " Когда была отказана помощь моему второму, старшему по возрасту, сынишке, я их спросила: что же это по-вашему мнению получается, младшенькому сынишке питаться надо, а тому, который его годами постарше, нет?!" - с негодованием в сердце ответила жестокосердным чиновницам вышеупомянутая женщина. Выходит,что тогда серверы, а так же и компьютеры частенько подвисали, теперь же, ближе к моменту их проведения, они зависать не будут. Уважаемый,значит тогда для нуждающихся в помощи женщинам у Страны деньги не нашлись, а теперь они - в изобилии, не так ли?
Олег Карагулин
На паперти тоже нищим подают. Но не трубят об этом....
Walery
Тебе не кажется, что ты желчью исходишь? Такой бы твой "Аудит" да во времена хомячка Егора Гайдара следовало в СМИ поместить. А сегодня ты меня не трогаешь - либераст сраный.
Walery
Подают? Нищим? И ты подаешь, да? Если не ошибаюсь трубят не те что подали.. и не подали а выделили из бюджета. Ничего подобного в национальных республиках нет, но там у власти по 30 лет сидят - примерив титул "Отца нации" даже. Не будешь же ты там при той власти на Отца катить бочку! В РФ от тебя подобного не требуют - чем ты недоволен в РФ?
Олег Карагулин
Почему не заставить деньги работать в стране, а не выводить за бугор? Почему не построить фабрики и заводы по переработке леса и нефти, а не вывозить сырец?И народу зарплата, и прибыль в казну.
Юрий Ded
Господа коммуняет а вам в голову не приходило что вы вторая партия в управлении . Так вот я у вас то же спрашиваю - ВЫ ЧЕМ ЗАНИМАЕТЕСЬ ТЕ ЖЕ 30 ЛЕТ ?
Руслан Я
Иди лечись, везде хню собираешь, лишай продажный.
Георгий Корнев
Хоть вторая хоть десятая партия во власти. Если у первой партии в парламенте конституционное большинство, то все остальные статисты с правом совещательного голоса.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Атор "Аврора" выстрелила мимо. Построен детский сад с надеждой возродить деревню. Видно по этой причине уезжает молодежь из села-нет детского сада и школа не отвечает современному обучению.
Руслан Я
Езжай по визе, заслужила, ноги шире, три четыре. .
Владислав Владислав
Кроме мата и оскорблений по существу ничего нет. Очередной диванный "эксперт" в вашем лице.
Наталья Андросова
Очень все просто: свои обещания выполнили? Вот и все
Евгений Алексеенко
ЕР погубит россию
Руслан Я
Уже, от страны краюшки не осталось, а топят что СССР виноват, народ тупеет, а преподносят как реформы образования..
Владислав Владислав
Ельцин возрождал, да ? Что-то ничего такого не помню. А вот по сравнению с 1995 живем намного лучше.
Владислав Владислав
Такие как Вы пришли в середине 80-х и начали реформирование. А чтобы что-то поднять с уровня Ельцинской России много времени нужно.
Strannik Weid
Так призыв к людям. Президент ещё на митинге по случаю выборов президента сказал следующее: Мы можем жить лучше, мы будем жить лучше. Это услышали все. А вот окончание фразы многие пропустили мимо ушей: если будем все вместе РАБОТАТЬ. Но наш человек думает, что пусть дядя работает, а мне деньги даёт.
Руслан Я
Твой президент, ставленник белого дома, его задача истребить всех, им нужны ресурсы, глаза разуйте
Strannik Weid
Доказать можешь? Документы есть? Или инфа от анального? Сосущего у пиндосов. С которым нынче взасос сосется рашкин?
Наталья Андросова
Какое ты хамло! Тебя надо привлекать по статье за такие слова
Ирина
Ха ,ну так какая власть ,такие и её платные пропагандисты ,а в кремлеботы набирают только самое злобное быдло . Уже это многое говорит о самой российской власти .
Руслан Я
Вот как раз вы и за пиндосов, а орете что за отчизну, Сварога на вас нет.
Руслан Я
Быдло теперь везде, кто-то постарался (( уничтожение и потребство, вот истины России. (((
Владислав Владислав
В отличие от Педособотов мы читаем сообщения собеседников. Г. Руслан Я. выше отметился хорошо матом и оскорблениями. Так что этот Г в ответ получил.
Владислав Владислав
Так освободите нашу Родину от своего аристократического присутствия. Раз в России не нравится, не насилуйте себя.
Олег Карагулин
Правильно сказал : " Мы можем жить лучше, мы будем жить лучше" - вот только "МЫ" это приближенные, а остальная Россия в это не входит...
Strannik Weid
Мадам в чем хамство? Вы наверное спросонья? Или фанатка лесика?
Strannik Weid
Ирина когда же Вы расскажите о свое борьбе за сохранения Союза, после сговора трёх высокопоставленных коммунистов? Сколько партизанских отрядов создали? Сколько митингов в тот год провели?
Strannik Weid
За пиндосов ваш лесик топит. А Зюганов у пиндосов кандидата воришку на пост президента согласовывал. А сейчас набрал педофилов и распространителей порно в кандидаты. Наверное касса партийная оскуднела. Ему же надо было отмазывать родственника от посадки.
Strannik Weid
И опять Вы не услышали концовки фразы. То есть пусть кто то для Вас работает. Читайте первоисточники
Владислав Владислав
Откровенный бред.
Лора Лора
Гавнюки= халявщики ищут виноватых, а в зеркало слабо!
Владислав Владислав
Верно пишите.
Александр
Сраная "Аврора" в своём репертуаре.Лжёт и не краснеет.
Юрий Докучаев
ЕР - в переводе на понятный всем язык расшифровывается как ОБЪЕДИМ РОССИЮ, что с большим успехом и делает! ЕР - АНТИНАРОДНОЕ СБОРИЩЕ! Им только сей час необходимо удержаться у кормушки, а за тем всё вернут на круги своя, как ИМ нужно, забыв о народе и своих обещаний!
Александр Бабков
Не "объединяем а ЕДИМ Россию!
Татьяна Браун
Автор-откровенный помойщик. Или помойщица.
Сергей Повышев
Едрисню на помойку. Всё развалили.
Семенков Александр
Раньше, да и сейчас эта партия $ерней занималась. Очень многие её ЧЛЕНЫ бабло отмывали, да и сейчас отмывают,причем бюджетное. За что расстреливать надо.

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