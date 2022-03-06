Тюльпановая лихорадка. Цветы перед 8 Марта подорожали на 30–50%, и это не предел

Цветочные дистрибьюторы в основном успели ввезти товар в Россию до начала логистического коллапса. Но рассчитываться за них рознице приходится уже по новой цене.
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