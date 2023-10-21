Названы самые дорогие футбольные вратари мира

Голкипер «Порту» Диогу Кошта, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарума, а также играющие в воротах «Милана» и «Реала» соответственно Мик Меньян и Тибо Куртуа названы самыми дорогими футболистами на своей позиции в мире.