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Росавиация: самолет с россиянами был задержан в Польше из-за плохой погоды

Росавиация: самолет с россиянами был задержан в Польше из-за плохой погоды

Застрявший в Польше самолет из Египта с российскими туристами на борту не смог приземлиться в Калининградской области из-за плохой погоды, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

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