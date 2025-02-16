Росавиация: самолет с россиянами был задержан в Польше из-за плохой погоды

Застрявший в Польше самолет из Египта с российскими туристами на борту не смог приземлиться в Калининградской области из-за плохой погоды, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
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