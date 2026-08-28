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С «Ростелекомом» лето не заканчивается: скидки на авторские туры пополнили коллекцию предложений в программе лояльности «Бонус»

С «Ростелекомом» лето не заканчивается: скидки на авторские туры пополнили коллекцию предложений в программе лояльности «Бонус»

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID a-30896F7NfYUJCUneVdxJEncTo Участникам программы лояльности «Ростелекома» стали доступны новые эксклюзивные предложения ― путешествия в Китай и Турцию со скидкой до 70%.

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