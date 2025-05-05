Бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что США следует оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского должно быть оказано давление со стороны США для завершения конфликта с Россией.
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