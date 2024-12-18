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Мы соседи по планете

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Галопом по кино-Европам: где снимали советскую заграницу

Галопом по кино-Европам: где снимали советскую заграницу

Советский период истории не в последнюю очередь примечателен своим кинематографом. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что цитаты из множества кинолент ушли в народ буквально сразу же после премьеры и гуляют там до сих пор.

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