Китай будет с учетом реальных условий разных городов отменять либо смягчать ограничительные меры на рынке недвижимости

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет с учетом реальных условий разных городов отменять либо смягчать ограничительные меры для того, чтобы продолжать прилагать усилия к торможению нисходящего тренда на рынке недвижимости и содействию его стабилизации.