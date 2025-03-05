Китай будет с учетом реальных условий разных городов отменять либо смягчать ограничительные меры на рынке недвижимости

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет с учетом реальных условий разных городов отменять либо смягчать ограничительные меры для того, чтобы продолжать прилагать усилия к торможению нисходящего тренда на рынке недвижимости и содействию его стабилизации.
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