Болельщиков эвакуировали с матча «Торонто» — «Индиана» из-за возгорания

globallookpress/Frank Gunn Встреча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Торонто Рэпторс» и «Индианой Пэйсерс» была остановлена во второй четверти из-за возгорания динамика над трибунами «Скотиабанк Арены».