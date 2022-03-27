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Болельщиков эвакуировали с матча «Торонто» — «Индиана» из-за возгорания

Болельщиков эвакуировали с матча «Торонто» — «Индиана» из-за возгорания

globallookpress/Frank Gunn Встреча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Торонто Рэпторс» и «Индианой Пэйсерс» была остановлена во второй четверти из-за возгорания динамика над трибунами «Скотиабанк Арены».

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