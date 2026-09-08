Путин объяснил Трампу, что США могут сделать для урегулирования на Украине

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин обозначил Дональду Трампу, что американская сторона могла бы сделать для урегулирования украинского конфликта.
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