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Газета.ру

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Экс-футболист Пименов назвал Сафонова одним из трех лучших вратарей мира

Экс-футболист Пименов назвал Сафонова одним из трех лучших вратарей мира

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назвал голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова одним из трех лучших вратарей мира, передает «Матч ТВ».

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