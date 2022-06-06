Бузова рассказала, как получила роль в спектакле в МХАТе

Певица высказалась о хайпе вокруг ее появления в постановке «Чудесный грузин»Ольга Бузова в шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» поделилась некоторыми подробностями о том, как смогла получить роль в МХАТе в постановке «Чудесный грузин».