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Бузова рассказала, как получила роль в спектакле в МХАТе

Бузова рассказала, как получила роль в спектакле в МХАТе

Певица высказалась о хайпе вокруг ее появления в постановке «Чудесный грузин»Ольга Бузова в шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» поделилась некоторыми подробностями о том, как смогла получить роль в МХАТе в постановке «Чудесный грузин».

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