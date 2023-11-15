Росрыболовство объяснило появление американских мух в списке российских агротоваров

Мука и другая продукция из мухи черная львинка не пойдет в пищу для людей, а будет использоваться в кормах для животных и рыб, объяснили в Росрыболовстве включение правительством насекомых из Центральной и Южной Америки в перечень продукции агропроизводителей.
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