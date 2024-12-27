Дни правовой помощи и ролики для осужденных: Омбудсмен РТ подвела итоги работы за год

Дни правовой помощи для иностранных студентов, уроки в школе правовых знаний для родителей детей-инвалидов, трансляция видеороликов для осужденных организованы в этом году в Татарстане по инициативе уполномоченного по правам человека в РТ.
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