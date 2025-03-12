Анвар Гатиятулин: «У нас был спад только в двух матчах. Мы вместе ломаем эту стену»

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над лидером Восточной конференции, челябинским «Трактором» заявил, что команда выбирается из непростой ситуации в концовке регулярного чемпионата.
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