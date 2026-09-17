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Владимирские новости

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Юрий Гусаров стал военкомом Центрального и Сеймского округов Курска

Юрий Гусаров стал военкомом Центрального и Сеймского округов Курска

Юрий Гусаров, новый военком Курска, имеет боевой опыт в Чечне и руководил 16-й бригадой радиоэлектронной борьбы Западного военного округа.

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