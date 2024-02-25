Грузовики Volkswagen существуют, но вы их не видели – и вот почему!

Марка Volkswagen чрезвычайно популярна в мире как производитель легковых автомобилей. Но оказывается, под этим брендом производятся и грузовики, и они тоже весьма популярны, но только не в России, не в Азии, не в Европе и не в США… А в Бразилии!Здесь эти автомобили производятся и используются, а кроме того, бразильские машины идут на экспорт во многие другие страны Южной Америки.