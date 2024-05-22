Райские деревья.

Юрий Ильинов

Арестован генерал Попов, успешно отражавший первый этап наступления ВСУ Сегодня стало известно об аресте генерала Ивана Попова (позывной «Спартак»). Ему вменяется ключевое участие в схеме продажи «налево» неких металлических изделий на сумму в 100 млн рублей, изначально предназначенных для строительства линий обороны на новых территориях. «Становится немного не по себе. Проданы – материалы для строительства укреплений, для защиты наших регионов, жителей, военных. И они просто проданы. Кто знает, как могла бы идти спецоперация, как бы изменился риск Запорожской области, если бы все укрепления на 100 миллионов – стояли бы, где и планировалось», – изумляется обозреватель Андрей Гусий. Однако ирония состоит в том, что год назад именно под командованием Попова на Запорожском направлении был сорван первый этап наступления ВСУ. Бойцы «намолотили» первые единицы западной техники, снимки тиражировались в СМИ. Утверждалось, что «Спартак» бережет подчиненных и пользуется любовью солдат. Однако уже вскоре Попов был отозван с передовой (подробнее читайте тут). Тогда причиной называли схожесть критики, которую позволял высказывать генерал в адрес руководства Минобороны, со словами ныне покойного Евгения Пригожина. Была и другая версия – будто Попов разрешил подчиненным отдать политику Дмитрию Рогозину первую захваченную невзорвавшуюся ракету НАТО. Хотя по инструкции обязан был передать ее своему прямому командованию. Год назад после отстранения генерала многие комментаторы писали об угрозе обрушения фронта без популярного командира, но последующие события показали, что, к счастью, этого не произошло. Сейчас известие об аресте Попова вызвало изумление среди тех, кто знал генерала. «Его вызывали в органы, то ли в следствие, то ли в прокуратуру. Повод: то ли вопросы по гуманитарке или еще что-то. Мы дружим, я в нем коммерческого движения никогда не замечал. Служака. Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Уверен, что разберутся, не казнят. Хотелось бы генерала Попова видеть в строю. Тупым прощают и вранье и потери, другим, думаю, можно простить и безжалостную правду. Уж такому генералу, как Попов, можно было бы простить», – написал военкор Александр Сладков. «Честно говоря, я до сих пор в шоке. Как в шоке и те, кто хорошо знал командарма Ивана Попова, который летом 2023 года, выстроив в полосе своей армии (в отличие от многих своих смежников) отличную многополосную линию обороны, по сути, спас нашу армию от разгрома, а страну от позора. И что самое интересное, именно якобы разворовывание «металлоизделий», предназначенных на возведение этих линий обороны, ему сегодня вменяется в вину. Для понимания. Перед вражеским «контрнаступом» в полосе каждой армии было возведено множество полос обороны. Причем, именно в полосе 58 Армии эта оборона была крепче всех. Но не в этом суть. Понятно, что в режиме хаоса при лихорадочном возведении укреплений, руководство армий всегда не до конца контролировало «объемы работ». И уверен, что подрядчики этим пользовались, как у нас это обычно бывает (к сожалению). О чем я хочу сказать. А о том, что по такому обвинению можно сегодня сажать всех наших командармов», – утверждает обозреватель Юрий Подоляка. У заукраинских либералов известие об аресте Попова вызвало злорадство. Иноагент Владимир Пастухов намекает, что подобная участь может ждать и другого генерала – Сергея Суровикина. «Зачем вытаскивали перед «перегруппировкой» в МО из Африканской ссылки Суровикина и приземлился ли тот именно там, куда направлялся?» – язвит Пастухов.