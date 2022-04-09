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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

У работающих пенсионеров появился новый шанс на индексацию

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, который активно обсуждался в обществе и в коридорах власти в предыдущие два года, казалось, окончательно снят с повестки дня на фоне происходящих геополитических событий и санкционного давления.

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