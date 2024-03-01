В Кривом Роге произошли взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошло несколько взрывов. По состоянию на 16:17 по московскому времени, воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.