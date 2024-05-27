На проспекте Энгельса «Лада» сбила подростка на электросамокате

Девушку госпитализировали с места аварии Полиция Петербурга проводит проверку по факту наезда автомобиля на девушку на электросамокате, сообщает 27 мая пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
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