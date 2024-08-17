🔎 В Судаке нашли фрагмент древнего артефакта весом 85 килограммов Осколок мраморной колонны нашли на глубине десять метров рядом с Крабьим островом во время учебного погружения.
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🔎 В Судаке нашли фрагмент древнего артефакта весом 85 килограммов Осколок мраморной колонны нашли на глубине десять метров рядом с Крабьим островом во время учебного погружения.