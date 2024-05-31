Актер Николай Буров: «Есть счастливые места, где у тебя что-то получилось...»

Народный артист России, актер театра и кино Николай Буров стал новым героем «Культурного дневника» (16+) – видеопроекта нашего издания - Николай Витальевич, вы являетесь первым заместителем председателя Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России.
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