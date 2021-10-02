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Великобритания пригрозила хакерскими атаками своим врагам

Великобритания пригрозила хакерскими атаками своим врагам

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес угрожает кибератаками враждебным государствам, если они будут наносить ущерб безопасности королевства.

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