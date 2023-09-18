Мосту быть! Одобрен проект моста через Лену в Якутии

Один из самых долгожданных российских инфраструктурных проектов – мост через реку Лена в Якутии наконец-то начал обретать реальные очертания, 8 сентября он получил положительное заключение Главгосэкспертизы.
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