Неспешный разговор

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Мосту быть! Одобрен проект моста через Лену в Якутии

Мосту быть! Одобрен проект моста через Лену в Якутии

  Один из самых долгожданных российских инфраструктурных проектов – мост через реку Лена в Якутии наконец-то начал обретать реальные очертания, 8 сентября он получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

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