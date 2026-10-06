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Рязанские новости

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В Рязани открыли мемориальную доску герою СВО Пришвину

В Рязани открыли мемориальную доску герою СВО Пришвину

Подполковник полиции Илья Пришвин, погибший в ходе СВО, посвятил службе в МВД 15 лет, возглавлял отдел уголовного розыска, участвовал в командировке на Северном Кавказе и раскрыл множество преступлений.

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