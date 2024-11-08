Экс-госсекретарь Помпео считает помощь США Украине запоздалой и недостаточной

Помощь Украине со стороны США с начала конфликта оказывалась слишком медленно и была недостаточной. Об этом заявил в интервью журналу Time Майк Помпео, занимавший при Дональде Трампе пост госсекретаря и директора ЦРУ.
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