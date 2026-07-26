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Долина опровергла слухи о съемной квартире, друзья подарили ей жилье

Долина опровергла слухи о съемной квартире, друзья подарили ей жилье

Певица Лариса Долина опровергла слухи, что она живет на съемной квартире. На музыкальном фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово» она рассказала, что друзья подарили ей новую квартиру, об этом сообщило издание Woman.

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