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В суд Иркутска передано дело о присвоении руководителем кооператива более 40 млн рублей

В суд Иркутска передано дело о присвоении руководителем кооператива более 40 млн рублей

Следственной частью СУ Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы 1970 года рождения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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