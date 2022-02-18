В суд Иркутска передано дело о присвоении руководителем кооператива более 40 млн рублей

Следственной частью СУ Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы 1970 года рождения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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