Президент России озвучил итоговый план СВО.Политический обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников проанализировал вчерашнее заявление президента России Владимира Путина на встрече с депутатами Государственной Думы, назвав его таковым, которое невозможно втиснуть в рамки привычных западных нарративов.
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