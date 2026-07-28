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Царьград

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«Аккуратно, но настойчиво»: Путин объяснил всем как Россия будет воевать дальше

«Аккуратно, но настойчиво»: Путин объяснил всем как Россия будет воевать дальше

Президент России озвучил итоговый план СВО.Политический обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников проанализировал вчерашнее заявление президента России Владимира Путина на встрече с депутатами Государственной Думы, назвав его таковым, которое невозможно втиснуть в рамки привычных западных нарративов.

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