Личный водитель задушил проволокой предпринимательницу в Петербурге

Global Look Press/Svetlana Vozmilova Личный водитель задушил проволокой 51-летнюю предпринимательницу и спрятал ее тело в лесу, после чего потребовал за нее выкуп в 10 миллионов рублей, сообщает источник РЕН ТВ.
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