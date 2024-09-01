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Личный водитель задушил проволокой предпринимательницу в Петербурге

Личный водитель задушил проволокой предпринимательницу в Петербурге

Global Look Press/Svetlana Vozmilova Личный водитель задушил проволокой 51-летнюю предпринимательницу и спрятал ее тело в лесу, после чего потребовал за нее выкуп в 10 миллионов рублей, сообщает источник РЕН ТВ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ей самой нужно было водить автомобиль.
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