RusNewsToday24

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Полтар
    Если бы упомянули о подорожании деликатеса, не смотря на удачную путину, а также порассуждали о поставках икры на экс...Жители РФ увеличи...
  • Владимир Руднев
    Чудно как то! Призывать женщин будто парней не хватает,7 из 10 призывного возраста не служат!и не будут!и не по здоро...Политолог Трофимч...
  • Евгений Попов
    Коротко о призывницах...Политолог Трофимч...

Мурманский ревнивец покалечил соперника сковородой

Мурманский ревнивец покалечил соперника сковородой

Ранее судимый 53-летний мурманчанин в приступе ревности избил своего противника. Примечательно, что в качестве орудия мести была выбрана домашняя утварь — кухонная сковородка, а противники в момент выяснения отношений находились за одним столом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх