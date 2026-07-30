Мохаммад Реза Мулла-заде: удары США повредили общежития в Ахвазе

В городе Ахваз на юго-западе Ирана два студенческих общежития пострадали от ударов авиации США. Губернатор провинции Хузестан, Мохаммад Реза Мулла-заде, сообщил о переселении студентов и оказании помощи пострадавшим.
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