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Царьград

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Мохаммад Реза Мулла-заде: удары США повредили общежития в Ахвазе

Мохаммад Реза Мулла-заде: удары США повредили общежития в Ахвазе

В городе Ахваз на юго-западе Ирана два студенческих общежития пострадали от ударов авиации США. Губернатор провинции Хузестан, Мохаммад Реза Мулла-заде, сообщил о переселении студентов и оказании помощи пострадавшим.

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